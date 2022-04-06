الدولار يقفز لأعلى مستوى في عامين

المصدر: وكالات

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سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في حوالي عامين، مدعوما بتعليقات متشددة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي يدافعون عن تقليص سريع للميزانية العمومية المتضخمة للبنك المركزي، وعبر أحدهم عن انفتاح على زيادات كبيرة للفائدة كل منها بمقدار نصف نقطة مئوية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 99.526 وهو أعلى مستوى منذ أواخر مايو 2020. وجرى تداوله في أواخر التعاملات مرتفعا 0.5 بالمئة عند 99.498 .

وصعد الدولار 0.7 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 123.63 ين بعد أن سجل في وقت سابق ذروة أسبوع عند 123.66 ين. وفي 28 مارس قفز الدولار إلى 125.11 ين وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2015 .

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