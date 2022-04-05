التلويح بعقوبات جديدة يقفز بالنفط ٪4

المصدر: (لندن - رويترز)

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قفزت أسعار النفط نحو 4 % إلى أكثر من 108 دولارات للبرميل، حيث أدى ارتفاع أعداد القتلى المدنيين في أوكرانيا لتزايد الضغط على الدول الأوروبية لتفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، الأمر الذي أثار مخاوف جديدة في السوق بشأن نقص المعروض.

وارتفع خام برنت 3.85 دولار بما يعادل 3.7 % إلى 108.24 دولارات للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.11 دولارات أو 4.1 % إلى 103.38 دولارات. وكان الخامان قد تراجعا أكثر من دولار لكل منهما في بداية التعاملات بالأسواق.

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