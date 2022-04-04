تزايد الطلب يصعد بأسعار الذهب

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب، أمس، إذ تعزز الطلب على المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً بفعل الحرب في أوكرانيا وعزوف عن المخاطرة في أسواق الأسهم الأوسع نطاقاً، لكن مكاسبه حد منها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات قوية للوظائف في مارس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1926.56 دولاراً للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1930.70 دولاراً. وقال كارلو ألبرتو دي كاسا محلل الأسواق لدى «كينيسيز»: لم نشهد أي تقدم في محادثات السلام والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لذلك شهدنا عودة بعض الشيء للعزوف عن المخاطرة، وهو ما يرفع أسعار الذهب.

وصعد مؤشر الدولار وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل 2019.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 24.71 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 % إلى 989.81 دولاراً، وقفز البلاديوم 2.1 % إلى 2324.16 دولاراً.

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