إيلون ماسك يشتري 9.2% من «تويتر» والسهم يقفز 25%

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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ارتفع سهم «تويتر» 25% في التبادلات الإلكترونية التي سبقت افتتاح بورصة وول ستريت، أمس، بعد شراء رئيس شركة «تيسلا» إيلون ماسك حصة كبيرة من أسهم الشبكة الاجتماعية. كذلك ارتفعت أسهم شركات التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك ميتا وسناب المالكة لتطبيق سناب شات.

وأفادت وثيقة قُدّمت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن إيلون ماسك، وهو الرجل الأغنى في العالم، استحوذ على نحو 73.5 مليون سهم من الأسهم العادية لتويتر، ما يمثل 9.2 % من قيمة الشركة في البورصة.

ووصلت قيمة استثمار الملياردير إلى نحو 2.9 مليار دولار، وذلك باعتماد السعر الذي أغلق عليه سهم الشركة الجمعة.

ويستخدم إيلون ماسك موقع «تويتر» باستمرار، ويبلغ عدد متابعيه نحو 80 مليوناً. وغالباً ما تثير منشوراته وتعليقاته عبر الموقع جدلاً واسعاً. ونشر ماسك في 2018 تغريدة ادعى فيها أن لديه التمويل المناسب لسحب «تيسلا» من سوق الأسهم من دون تقديم دليل على كلامه. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة تجعل من إيلون ماسك المالك المنفرد لأكبر حصة في أسهم «تويتر».

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