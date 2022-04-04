النفط يتجاوز 105 دولارات

المصدر: لندن - رويترز

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تجاوزت أسعار النفط مستوى 105 دولارات للبرميل مع استمرار المخاوف حيال شح الإمدادات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وعدم التوصل لاتفاق بشأن النووي الإيراني بالرغم من سحب دول من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية.

وفاقم غزو أوكرانيا في فبراير بشدة مخاوف حيال الإمدادات كانت موجودة بالفعل وترفع أسعار النفط. وزادت المخاوف من مزيد من الانخفاض في المعروض اعتباراً من هذا الشهر الجاري بسبب عقوبات فرضت على روسيا وإحجام المشترين عن النفط الروسي.

وارتفع خام برنت 63 سنتاً بما يعادل 0.6 % إلى 105.02 دولارات للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.08 دولار أو 1.1 % إلى 100.35 دولار للبرميل. وكان الخامان قد تراجعا دولاراً لكل منهما في بداية التعاملات بالأسواق.

وقال ستيفن برينوك من «بي. في. إم» للسمسرة في النفط: «هل سيسد الإفراج عن نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية النقص الناجم عن العقوبات وإحجام المشترين عن النفط الروسي؟.. الإجابة المختصرة: لا. تراجعت أسعار النفط حوالي 13 % الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سحب غير مسبوق من احتياطيات النفط الأمريكية وتعهدت دول أعضاء في وكالة الطاقة الدولية بعمليات سحب أخرى من الاحتياطيات. وبلغ الخام 139 دولاراً الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2008».

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