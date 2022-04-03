هل تهتز الثقة بالدولار؟ روسيا تطلب مدفوعات بالروبل مقابل سلع غير الغاز

المصدر: وكالات

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قال الكرملين إن روسيا ستطلب مدفوعات بالروبل مقابل صادرات أخرى وإن العقوبات الغربية سرعت من تآكل الثقة في الدولار الأمريكي واليورو.

وفيما يتعلق بطلب روسيا مدفوعات بالروبل مقابل الغاز، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله "ليس لدي أدنى شك في أن ذلك سيمتد في المستقبل ليشمل مجموعات جديدة من السلع".

وتصر روسيا على التمسك بمخططها في توريد الغاز إلى أوروبا مقابل الروبل.

وقد أثارت هذه الخطوة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قلقاً الأوساط الغربية، كما جدد تأكيده في 31 مارس على أن المهلة التي قدمتها موسكو للدول "غير الصديقة" على مشارف نهايتها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن خلال اجتماع للحكومة بثه التلفزيون الروسي في 23 مارس أنه قرر "تطبيق سلسلة من الإجراءات لتحويل الدفعات مقابل إمداداتنا من الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل الروسي".

وقال بوتين بعد توقيعه مرسوما بهذا الصدد الخميس، في تصريحات بثها التلفزيون: "عليهم فتح حسابات بالروبل في مصارف روسية. ستُسدد المدفوعات من هذه الحسابات مقابل عمليات تسليم الغاز اعتبارا من يوم غد، الأول من أبريل".



وحذر الرئيس الروسي من أن التخلف عن الدفع بهذه الطريقة سيؤدي إلى "إيقاف العقود القائمة"، موضحا أنه "إذا لم تتم هذه المدفوعات، سنعتبر ذلك مخالفة للواجبات من قبل المشتري، وستترتب عن ذلك كل العواقب اللازمة".

وكان الروبل الروسي قد خسر نصف قيمته في غضون أيام من عزل البنوك الروسية الرئيسية عن شبكة المعاملات المالية الدولية (سويفت)، وشل الجزء الأكبر من احتياطي النقد الأجنبي الخاص بالبنك المركزي الروسي البالغ 630 مليار دولار. لكن العملة الروسية تعافت كثيرا في الأيام الأخيرة لتعود إلى مستواها تقريبا قبل اجتياح أوكرانيا.

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