بعد الشاي.. "بوير" الصينية تلامس حاسة العالم بقهوتها السحرية

المصدر: البيان

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بعد شاي بوير، أصبحت مدينة بوير بمقاطعة يوننان أشهر منطقة إنتاج البن مع أكبر مساحة زراعة وأعلى إنتاجية في الصين في السنوات الأخيرة، حيث تتميز قهوة بوير بنكهة فريدة متمثلة في "قوية غير مرّة، عطرة غير دسمة، قليل من طعم الفواكه"، ما يلامس حاسة التذوق في العالم، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

بالمقارنة مع الشاي، فإن تاريخ زراعة القهوة أقصر بكثير في مدينة بوير، التي تقع في المدار الشمالي مع هطول كافٍ وبيئة جيدة، وهي "منطقة ذهبية" مناسبة لنمو البن.

وقد قامت مدينة بوير بزراعة أكثر من 100 مو من القهوة بشكل متفرق في الأيام الأولى للإصلاح والانفتاح، وفي أواخر الثمانينيات، اعتبرت المنطقة المحلية البن صناعة رئيسية لتعديل الهيكل الصناعي وزيادة دخل المزارعين. وتوسع المساحة وزيادة المحصول، في العام 2012، منحت جمعية تداول الفاكهة الصينية مدينة بوير لقب "عاصمة القهوة في الصين".

منذ العام 2012، دعمت حكومة بوير تطوير السلسلة الصناعية الكاملة لزراعة البن، والبحث والتطوير، والمعالجة، والمبيعات، والتخزين وغيرها.

تلاحم معايير الزراعة والمعايير الدولية

في مدينة بوير، تم اعتماد أكثر من 300 ألف مو من قهوة نستله، كما تم اعتماد أكثر من 100 ألف مو (مو واحد يساوي نحو 0.067 هكتار) من قهوة ستاربكس، و28 ألف مو من القهوة العضوية، و20 ألف مو من تحالف قهوة المنطقة المطيرة.

وأصبحت مديرة بوير مكانًا تتركز فيه مؤسسات البحث العلمي والتدريس وضمان الخدمة في القهوة على مستوى وطني، حيث نجد بها المختبر الوطني الرئيسي لاختبار القهوة، ومدرسة المحاصيل الاستوائية لجامعة يوننان للزراعة وغيرها.

قال وانغ يونغ قانغ، نائب مدير مركز تنمية صناعة الشاي والقهوة في بوير:" لقد أنشأنا منصة دولية لتجارة القهوة ومنصة خدمات صناعية أيضًا، ونستمر في إصدار مؤشر أسعار القهوة للعالم، وفي الوقت الحاضر، يبلغ حجم المعاملات المتراكمة لحبوب البن التجارية 130 ألف طن."

تنشيط الريف بـ "الحبة السحرية"

تظهر الإحصاءات، أن يوننان قد أصبحت أكبر مقاطعة لزراعة البن في الصين، في عام 2021، بلغت مساحة زراعة القهوة في بوير إلى 668000 مو، والإنتاج إلى 46000 طن، وتعتبر المدينة التي تتمتع بأعلى إنتاج للبن وقيمة إنتاجية في الصين، كما تقود ميانمار ولاوس وغيرها الدول المجاورة لزراعة أكثر من 300 ألف مو من البن.

قال وانغ يونغ قانغ إن سعر شراء حبوب بن أرابيكا من يوننان ارتفع إلى أكثر من 30 يوانًا للكيلوغرام من العام الماضي إلى الآن، الأمر الذي لعب دورًا مهمًا بشكل متزايد في زيادة دخل المزارعين وثرائهم، حيث وصل دخل الفرد من مزارعين بن في بوير إلى 4175 يوان في عام 2021."

" زرعت عائلتي 18 مو من القهوة، وسعره الحالي جيد، حيث يباع كيلوغرام واحد من البن الأخضر بـ 4.7 يوان". قال نانو، مزارع محلي من قومية لاهو، لقد كسب أكثر من 40 ألف يوان من خلال بيع فاكهة القهوة الطازجة، وتقدر قيمة محصول البن غير المقطوف بعد حوالي 30 ألف يوان."

يعتبر البن سلعة دولية مهمة رغم صغر حجمه. ويعمل مزارعو البن والتعاونيات معًا لإنشاء علامات تجارية مشهورة.

كان ليوهاي فنغ، رئيس مركز تجارة البن الدولي في يوننان الذي أنشئ في بوير مشغولاً مؤخرًا بالتحضير لدورة العاشرة لمسابقة البن الأخضر في بوير. "يمكن أن يبرز البن الأخضر الممتاز من خلال المنافسة، كما يمكن المنافسة تعزيز وعي المزارعين بـ "البن الجيد بأسعار جيدة" ". قال ليو هاي فنغ إنه تم استلام 120 مجموعة من البن للمشاركة في المسابقة هذا العام، وهو رقم قياسي.

حديقة البن العطرة نحو المستقبل

منذ وقت ليس ببعيد، جلب فريق ابتكار المنتجات في نستله حبوب بن يونتان الفريدة إلى السوق، والتي جاء معظمها من مدينة بوير. وفي وقت مبكر من عام 1992، أنشأت نستله قسم الخدمات الزراعية للبن في بوير. وقال وانغ هاي، المدير العام لمركز قهوة نستله في بوير: "إن الطلب في صناعة المواد الغذائية في الصين يتصاعد، وسوق البن ليس استثناء". ونستله ليست الوحيدة، ولكن أيضًا ستاربكس وشركات أخرى التي أطلقت مجموعة متنوعة من منتجات قهوة يوننان في السنوات الأخيرة.

"في الماضي، كانت الشركة تصدر أكثر من 6000 طن من حبوب البن كل عام. ومنذ العام الماضي، تم بيع جميع حبوبنا محليًا." قال يانغ تشون هونغ، المدير العام لشركة أوراي لقهوة بوير المحدودة، إن الطلب المحلي المتزايد والمساحات الواسعة التي سيتم تطويرها هي أكبر الفرص الصناعية".

وفي مواجهة أوجه القصور في توريد البن كمواد خام منذ زمن، وتوسيع دائرة صناعة البن، تعمل بوير على تحويل حدائق البن ذات العائد المتوسط والمنخفض، وإدخال شركات المعالجة العميقة، وتطوير صناعة سياحة القهوة. وتزدهر تجارة القهوة العضوية المتخصصة، كما تتطور مزارع زراعة البن السياحية باطراد.

قضت لياو شيوقوي كبيرة المهندسين الزراعيين البالغة من العمر 80 عامًا أكثر من 20 عامًا في مجال زراعة البن، وتم بناء حديقة قهوة سياحية في منطقة سيماو بمدينة بوير باستخدام أكثر من 300 مو من المنحدرات الجرداء. قالت لياو شيوقوي: "لم يطور بوير صناعة القهوة فحسب، وإنما الإصلاح والانفتاح أنجح قهوة بوير."

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