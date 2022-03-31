النفط يرتفع والمخزونات الأمريكية بأدنى مستوى منذ سبتمبر 2018

المصدر: لندن – وكالات

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عوضت أسعار النفط خسائرها الكبيرة لترتفع بأكثر من 3.5%، أمس، مع نقص المعروض وتزايد احتمالات فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا، على الرغم من إشارات على إحراز تقدم في محادثات السلام بين موسكو وكييف.

وواصلت عقود النفط الآجلة مكاسبها ليرتفع خام برنت إلى 4 دولارات للبرميل أي بنسبة 3.5% لتسجل 114.71 دولاراً للبرميل لتعوض خسائر بنسبة نحو 2% في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.72 دولارات أي بنسبة 3.4% إلى 108.96 دولارات للبرميل بعد تراجعها بنسبة 1.6%، أول من أمس.

وقالت شركة جيه.بي.سي إنرجي الاستشارية في مذكرة «قد نشهد غياب مليون برميل إضافية من الإنتاج الروسي في حال تدهور العلاقات مع أوروبا وفرض حظر نفطي، وإن كنا ما زلنا نعتبر ذلك من غير المرجح أن يحدث».

وشهدت الأسواق عمليات بيع كبيرة في الجلسة السابقة بعد أن وعدت روسيا بخفض العمليات العسكرية حول كييف.

واقترح رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، أمس، أن تبيع روسيا النفط والحبوب والمعادن والأسمدة والفحم والأخشاب بالعملة المحلية الروبل في الأسواق العالمية.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2018.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام تراجعت إلى 409.95 ملايين برميل.

وأفادت بيانات إدارة معلومات الطاقة بأن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي هبط إلى 568.32 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2002.

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