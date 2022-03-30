العقود الأمريكية للغاز الطبيعي ترتفع لأعلى مستوى في 9 أسابيع

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي، أكثر من 5 %، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى في حوالي تسعة أسابيع، إذ تسببت مخاوف حيال خطة روسيا لتسعير صادرات الطاقة بالروبل، في قفزة في الأسعار العالمية، ما يبقي الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال، قرب مستويات قياسية مرتفعة.

وجاءت مكاسب أسعار الغاز الأمريكي، على الرغم من توقعات بأحوال جوية أكثر اعتدالاً، وتراجع أكبر من المتوقع في الطلب.

وأنهت العقود الأمريكية للغاز، تسليم مايو/ أيار، اليوم الأول لتداولها مرتفعة 27.5 سنتاً، أو 5.2 في المئة، لتسجل عند التسوية 5.605 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 27 يناير/ كانون الثاني.

ووافقت الولايات المتحدة، أكبر منتج للغاز في العالم، على تحويل بعض صادراتها من الغاز المسال إلى أوروبا، لمساعدة حلفائها في إنهاء اعتمادهم على الغاز الروسي، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير.

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