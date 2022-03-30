742 مليار دولار تمويلات بنوك العالم الكبرى للوقود الأحفوري في 2021

المصدر: لندن - رويترز

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أظهر تقرير نشر اليوم الأربعاء أن أكبر بنوك العالم قدمت 742 مليار دولار لتمويل صناعة الوقود الأحفوري في 2021، بلا تغير يذكر عن العام السابق، على الرغم من دعوات متزايدة لكبح الإقراض للمساعدة في التغلب على الاحترار العالمي.

وتعهدت معظم البنوك الكبرى بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري في مختلف تمويلاتها بحلول عام 2050.

لكن على الرغم من قول وكالة الطاقة الدولية إنه يجب عدم تطوير أي حقول جديدة للنفط والغاز لكي يبلغ العالم أهدافه للمناخ، أظهر التقرير أن التمويل مستمر في التدفق.

وقال التقرير، الذي أعدته عدة مؤسسات غير حكومية، إن مؤسسات مالية قدمت العام الماضي 185.5 مليار دولار إلى المئة شركة التي تقود مساعي توسيع الإنتاج.

وأضاف أنه في حين أن مجمل الإقراض لم يطرأ عليه تغير يذكر عن العام السابق، عندما بلغ 750 مليار دولار، إلا أنه ظل أعلى مما كان في 2016 و2017 حتى بالرغم من أن الاقتصاد العالمي ما زال يتعافى من جائحة «كوفيد19».

ومجمل الإقراض لقطاع الوقود الأحفوري ظلت تهيمن عليه بنوك في أمريكا الشمالية، من بينها جيه بي مورجان وويلز فارجو وسكوشيا بنك و(آر بي سي)، وكلها زادت تمويلاتها على مدار 2021.

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