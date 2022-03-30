«علي بابا» تستعد لدخول عالم ميتافيرس

المصدر: بكين - أ ف ب

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تعتزم شركة «علي بابا» العملاقة للتجارة الإلكترونية الاستثمار بمبلغ ستين مليون دولار في شركة Nreal الناشئة المتخصصة في الواقع المعزز، على ما أعلنت المجموعة الصينية الأربعاء، في مبادرة تُعتبر خطوة أولى لها في عالم ميتافيرس.

ويمثل ميتافيرس عالماً افتراضياً موازياً يوصف بأنه مستقبل الإنترنت، ويتيح زيادة التفاعلات البشرية بدرجة كبيرة من خلال استخدام الأقنعة وأجهزة الاستشعار وغيرها من الملحقات القادرة على إغراق البشر في عالم موازٍ للعالم المادي.

وتثير الفرص التي يوفرها إنشاء «عالم افتراضي جديد» شهية الشركات الرقمية العملاقة.

وأعلنت الأربعاء شركة Nreal الصينية المصنعة لخوذ الواقع المعزز، ومقرها في بكين، أن «علي بابا» تعتزم الاستثمار في الشركة بستين مليون دولار.

وأوضحت الشركة الناشئة التي تقول إنها تلقت خلال الأشهر الفائتة مئتي مليون دولار من مستثمرين آخرين، أن المبلغ الذي ستوفره «علي بابا» لها سيُستخدم في أبحاث وعمليات تطوير تعتزم إجراءها.

ويُنظر إلى المبلغ المُستثمر من «علي بابا» رغم تواضعه على أنه خطوة أولى لانخراط المجموعة التي أسسها رجل الأعمال الصيني جاك ما في عالم «ميتافيرس».

وفي دليل على حماسة الشركة للانخراط في العالم الافتراضي الجديد، أنشأت المجموعة شركة فرعية لدرس مختلف الفرص التي يتيحها ميتافيرس.

ويعتبر الواقعان الافتراضي والمعزز من التقنيات الرئيسية في بناء عالم ميتافيرس.

وعلى غرار «علي بابا»، لا تنوي الشركات الرقمية الصينية العملاقة البقاء على هامش هذه التكنولوجيا الجديدة، إذ استثمرت مجموعة «بايت دانس» الصينية في عدد من شركات هذا القطاع واستحوذت العام الماضي على شركة «بيكو» المتخصصة في تصنيع خوذ الواقع الافتراضي.

أما شركة «تينسنت» فتعمل على تطوير منصة ميتافيرس خاصة بها مدعومة بخبرتها الواسعة في تطوير ألعاب الفيديو، بينما أطلقت شركة «بايدو» الصينية من جهتها تطبيق XiRang، وهو أحد أول تطبيقات «ميتافيرس» في الصين.

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