استمرار تراجع أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي

المصدر: د ب ا

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واصلت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعها لليوم الثالث على التوالي، في ظل تراجع جاذبية الملاذات الاستثمارية الآمنة بعد ارتفاع أسعار الأسهم العالية بعد ظهور مؤشرات على تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

كما تراجعت أسعار الذهب رغم تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث انخفض مؤشر قيمة العملة الأمريكية إلى 04ر98 نقطة بما يقل بنحو 6ر0% عن مستواه أمس.

وأنهى الذهب تعاملات الثلاثاء بتراجع قدره 60ر27 دولار أي بنسبة 4ر1% إلى 20ر1912 دولار للأونصة تسليم أبريل المقبل.

في الوقت نفسه تراجع سعر الذهب في تعاقدات تسليم يونيو المقبل الأكثر نشاطا بمقدار 70ر26 دولار أي بنسبة 4ر1% أيضا إلى 1918 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 460ر0 دولار إلى 736ر24 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0055ر0 دولار إلى 7310ر4 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مارس الحالي على خلاف التوقعات.

وارتفع مؤشر معهد كونفرانس بورد لثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 2ر107 نقطة مقابل 7ر105 نقطة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

جاء ارتفاع المؤشر على خلاف توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجع المؤشر إلى 107 نقاط خلال الشهر الحالي مقابل 5ر110 نقطة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات الأولية.

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