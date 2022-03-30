انتعاش الأسهم العالمية واستمرار تراجع أسعار النفط

المصدر: عواصم - وكالات

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انتعشت أسواق الأسهم العالمية أمس مدعومة بعلامات على تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، وفتحت الأسهم الأوروبية على مكاسب قوية أمس‭‭ ‬‬على غرار الأسواق في آسيا وول ستريت، فيما يتطلع المستثمرون إلى نتائج محادثات السلام بين موسكو وكييف في تركيا.

وقفز المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بنسبة 8% ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مع استمرار موجة البيع في السندات.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح، وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 0.45 % إلى 35114.35 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.60 % إلى 4602.86 نقطة، وقفز المؤشر ناسداك المجمع 1.01 % إلى 14500.39 نقطة.

وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس متبعة خطى الأسهم الأمريكية التي صعدت الليلة قبل الماضية وقادت أسهم شركات السيارات والشحن الارتفاعات.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.1 % إلى 28252.42 نقط، وزد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.93 %إلى 191.66 نقطة.

وواصلت أسعار النفط العالمية تراجعها لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات أمس في أسواق آسيا، حيث جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بسعر 105 دولارات للبرميل بعد تراجعه بنسبة 7% أمس على خلفية المخاوف من تراجع الطلب على الخام في ظل تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، وهو ما قد يؤدي إلى فرض قيود على الحركة فيها.

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