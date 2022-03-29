إغلاق في الصين بسبب «كورونا» يهبط بالنفط

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5% أمس على خلفية الإغلاق الجزئي بسبب «كورونا» في شنغهاي، العاصمة الاقتصادية للصين، ما يضر بالطلب على النفط في البلاد.

وفي التعاملات تراجع برميل غرب تكساس الوسيط 5,6% إلى 107,62 دولارات، في حين انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال، المؤشر القياسي في أوروبا، تسليم مايو 5,33% إلى 114,22 دولاراً.

ويرفض أعضاء «أوبك+» في الوقت الحالي زيادة إنتاجهم بشكل كبير لتخفيف التوتر في السوق، مكتفين بزيادة تدريجية من 400 ألف برميل يومياً كل شهر.

من جانبها رجحت مصادر أن تتمسك مجموعة «أوبك+» بخططها لزيادة متواضعة في إنتاج النفط لشهر مايو في اجتماعها المقبل.

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