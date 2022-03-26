أوكرانيا تلغي اشتراطات تصدير الذرة وزيت دوار الشمس

المصدر: البيان

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أفاد الموقع الإلكتروني للحكومة الأوكرانية، أمس الجمعة، بأن الحكومة ألغت اشتراط الحصول على تراخيص تصدير للذرة وزيت دوار الشمس لموسم 2021-2022، وفق ما ذكر راديو "مونت كارلو ".

وكانت أوكرانيا قد علقت صادراتها من بعض الحبوب ومن الملح والسكر واللحوم والماشية في الوقت الذي تتصدى فيه للعملية العسكرية الروسية، وفرضت الحصول على تراخيص لتصدير القمح والذرة وزيت دوار الشمس.

ويقول مسؤولون بقطاع الزراعة إن مخزون الذرة وزيت دوار الشمس كبير جدا ولا داعي للحد من الصادرات.

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