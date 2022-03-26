الذهب يتألق بمكاسب أسبوعية %2

المصدر: (لندن - رويترز)

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اتجه الذهب أمس لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال 4 أسابيع، إذ أدى عدم إحراز تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس، الذي يعتبر ملاذاً آمناً، رغم ارتفاع عوائد السندات الأمريكية على خلفية المخاوف من إجراءات تشديد السياسة النقدية التي أثرت على جاذبية السبائك.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1958.41 دولاراً خلال التعاملات قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مرتفعاً نحو 2% حتى الآن هذا الأسبوع فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1958.70 دولاراً.

وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.60 دولاراً وصعد البلاتين 0.6% إلى 1026.67 دولاراً واستقر البلاديوم عند 2525.01 دولاراً.

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