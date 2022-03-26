«بيتكوين» ترتفع فوق 44 ألف دولار

المصدر: (لندن - الوكالات)

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ارتفعت العملات الافتراضية خلال التعاملات أمس لتتداول عملة بتكوين الرقمية أعلى 44 ألف دولار، كما تواصل الإيثريوم التداول فوق مستوى 3 آلاف دولار.

وارتفع سعر العملة المشفرة الأشهر في العالم «بيتكوين» بنسبة 0.34% إلى 44121 دولاراً، خلال التعاملات أمس وفقًا لبيانات «كوين باس».

كما ارتفعت عملة الإيثريوم بنسبة 1.02% عند 3143.45 دولاراً، بينما تراجعت الريبل 0.47% إلى 84.25 سنتاً.

وتخطط روسيا لقبول «بيتكوين» كوسيلة للدفع مقابل صادراتها من النفط والغاز، وسط الاضطرابات التي تشهدها روسيا نتيجة العقوبات الغربية.

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