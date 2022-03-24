الأسهم العالمية ترتفع وتتجاوز تحديات أوكرانيا

المصدر: عواصم – رويترز

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شهدت الأسهم العالمية مكاسب جماعية خلال التعاملات اليوم وفتحت بورصة «وول ستريت» الأمريكية على زيادة بدعم أسهم التكنولوجيا وارتفعت الأسهم الأوروبية متجاوزةً المخاوف بشأن أوكرانيا، وارتفع مؤشر نيكاي الياباني ليغلق عند أعلى مستوى في 9 أسابيع مع تراجع النفط.

دعمت أسهم التكنولوجيا مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، فيما يتابع المستثمرون عن كثب اجتماع قادة دول غربية مع دخول الأزمة الأوكرانية شهرها الثاني.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 48.31 نقطة بما يعادل 0.14 % إلى 34406.81 نقطة وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً 13.74 نقطة أو 0.31 % إلى 4469.98 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 78.72 نقطة أو 0.57 % إلى 14001.32 نقطة.

وفتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع مدعومة بمكاسب في القطاعات قليلة المخاطر وسط مخاوف من تفاقم الأزمة في أوكرانيا فيما تخطط الدول الغربية لمزيد من العقوبات على روسيا.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % وجاءت أسهم شركات المرافق والسلع الاستهلاكية في المقدمة.

وانخفضت أسهم المواد الخام 0.3 % مما حد من مكاسب المؤشر. وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستسعى لبيع الغاز إلى «بلدان غير صديقة» بالروبل، وهي خطوة من شأنها أن تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة وتزيد من حدة التضخم أيضاً.

وتراجع سهم رينو، شركة صناعة السيارات الغربية الأكثر انكشافاً على السوق الروسية، 2.3 % بعد أن قالت إنها ستعلق عملياتها في مصنعها في موسكو بينما تقوم بتقييم الخيارات بشأن حصتها الأكبر في أفتوفاز الشركة الأولى لصناعة السيارات في روسيا.

وارتفعت أسهم دايملر للشاحنات 4.4 % بعد أن قالت إنها تتوقع تأثيراً ضئيلاً على أعمالها في 2022 من جائحة كوفيد 19 وحرب روسيا وأوكرانيا وتوقعت نمو الإيرادات 14 % على الأقل.

إلى ذلك غير مؤشر نيكاي الياباني اتجاهه ليرتفع في الساعة الأخيرة من جلسة التداول بعد أن بدد تراجع أسعار النفط المخاوف من التضخم في بلد يعتمد على الاستيراد في تلبية احتياجاته من الطاقة.

وتخلى الخام الأمريكي عن مكاسبه السابقة لينخفض بأكثر من 1 % في حين يقيم المستثمرون فرص وصول إمدادات جديدة للسوق التي تعاني من نقص المعروض مع احتمال التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران.

وأغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعاً 0.25 % ليسجل 28110.39 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ 18 يناير.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً قليلاً بنسبة 0.14 % إلى 1981.56 نقطة.

وكان سهم باسيفيك ميتالز الأفضل أداء على المؤشر نيكاي وقفز بنسبة 12.06 %. وزاد سهم تويوتا موتور 2.95 % وكان ثالث أكبر رابح على المؤشر بعد أن أعلنت الشركة إعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليار ين.

وارتفع كذلك طوكيو إلكترون 2.19 % ومجموعة سوفت بنك 1.42 %. وكان سهم شركة فاست ريتيلينج مالكة سلسلة متاجر يونيكلو للملابس أكبر خاسر ونزل 0.91 %.

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