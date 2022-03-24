تراجع النفط مع دراسة أمريكا وحلفائها سحب المزيد من المخزونات

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الخميس في الوقت الذي تناقش فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها إمكانية سحب المزيد من مخزوناتها النفطية بشكل منسق للمساعدة في تهدئة أسواق الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحلول الساعة 1403 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.99 دولار أو 1.6% إلى 119.61 دولاراً للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.10 دولار أو 1.8% إلى 112.82 دولاراً للبرميل.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم في مؤتمر صحافي بمقر وكالة الطاقة الدولية في باريس: «فيما يتعلق بمخزونات الطوارئ، هناك مناقشات جارية، وكل هذه الأدوات مطروحة بالتأكيد على الطاولة».

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة: إن الدول الأعضاء تقف صفاً واحداً في السعي للحد بشكل جذري من واردات النفط والغاز الروسية.

وقالت مصادر في أوبك إن مسؤولين في المنظمة عبّروا للاتحاد الأوروبي عن قلقهم بشأن فرض حظر على النفط الروسي، ما أسهم في زيادة المعنويات المتشائمة في السوق.

وعلى الرغم من ذلك شهدت عمليات التداول تقلباً ملحوظاً. وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بنحو دولارين للبرميل مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات، والتي عززتها تقارير تفيد بأن صادرات النفط الخام من مرفأ خط أنابيب قزوين في كازاخستان توقفت تماماً عن العمل بسبب أضرار ناجمة عن عاصفة.

كما يترقب المستثمرون كيف سيتم تشديد العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا.

ومما يزيد المخاوف بشأن الإمدادات المتاحة بطء التقدم في المحادثات بين القوى العالمية وإيران بشأن الاتفاق النووي، ما يعني تراجع احتمالات عودة الخام الإيراني إلى السوق.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة وحلفاءها أحرزوا تقدماً في المحادثات النووية مع إيران، لكن هناك مسائل باقية.

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