الذهب يرتفع وجاذبيته في ازدياد

المصدر: نيويورك - رويترز

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زادت أسعار الذهب مع بحث المستثمرين عن درع في مواجهة التضخم المتنامي بشكل حاد والغموض الذي تفرضه الأحداث في أوكرانيا على الأسواق كما قدم تراجع عائدات السندات الأمريكية دعماً للمعدن الأصفر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1932.28 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وزادت أيضاً العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1932.90 دولاراً.

وقال المحلل المستقل روس نورمان: تبدو السوق متماسكة بشكل جيد للغاية منذ الانخفاض التصحيحي الحاد الذي شهدته، وهذا بدعم من الغموض الجيوسياسي القائم والطلب المادي على السلع.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات مقتربة من مستويات قياسية هذا الشهر ثم شهدت تراجعاً متواصلاً حتى عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأمريكي الأسبوع الماضي. ثم انتقلت منذ ذلك إلى مستويات أكثر استقراراً. ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً للقيمة خلال أوقات ارتفاع التضخم والغموض الجيوسياسي.

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