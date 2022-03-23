أسعار النفط تزيد مكاسبها وبرنت يصل إلى 121.71 دولاراً

المصدر: لندن - رويترز

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عززت أسعار النفط مكاسبها بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 3.8 ملايين برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2021.

وأضافت الوكالة الحكومية في تقرير أسبوعي، أن إنتاج الخام الأمريكي استقر عند 11.6 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي لسابع أسبوع على التوالي. وقالت إن معدلات تشغيل مصافي التكرير في منطقة ساحل الخليج الأمريكي ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 94.3 %، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020.

وسجل خام برنت 121.71 دولاراً للبرميل، فيما سجل الخام الأمريكي 114.93 دولاراً للبرميل.

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