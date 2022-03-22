إقبال صيني على شراء الشركات الأوروبية

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

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كشف تحليل لـ «إرنست أند يونج» عن استحوذ مستثمرين صينيين على 155 شركة أوروبية خلال عام 2021، بإجمالي 12.4 مليار دولار. وزادت عمليات الاستحواذ الصينية في أوروبا بذلك بمقدار 23 عملية مقارنة بعام 2020، ولكنها تراجعت بمقدار النصف مقارنة بعام 2016، الذي شهد طفرة في عمليات الاستحواذ.

وأشار التحليل إلى أن المستثمرين الصينيين اشتروا، على سبيل المثال، 35 شركة في ألمانيا العام الماضي مقابل ملياري دولار. وفي عام 2020 كان عددها 28 شركة. واحتلت الصين بذلك المرتبة التاسعة في قائمة المشترين الأجانب للشركات في ألمانيا، واحتل المستثمرون الأمريكيون المرتبة الأولى بـ 284 عملية استحواذ.

وبحسب البيانات، لم يتم تضمين إجمالي نحو 2 مليار دولار من استثمارات رأس مال المخاطرة في شركات ألمانية ناشئة، والتي شاركت فيها شركات صينية كجزء من مجموعات مستثمرين دوليين.

وقالت سون يي، رئيسة خدمات الأعمال الصينية في غرب أوروبا لدى «إرنست أند يونج»: لا تزال الشركات الصينية مترددة في الاستثمار في أوروبا بشكل عام.

وبحسب البيانات، كانت أكبر صفقة في أوروبا العام الماضي هي بيع قسم الأجهزة المنزلية في شركة «فيليبس» بهولندا مقابل 4.3 مليارات دولار لشركة التمويل الصينية «هيلهاوس كابيتال جروب».

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