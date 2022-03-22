أزمة أوكرانيا تزيد بريق الذهب

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب أمس، إذ تعزز الأزمة الأوكرانية الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، بينما يواصل المستثمرون متابعة محادثات السلام بين موسكو وكييف.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية ‭‭‭‬55‭‬‬‬.‭‭‭0‬‬‬ % خلال التعاملات إلى 1931.70 ‬‬‬ دولاراً للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.15 % إلى 1932.20 دولاراً.

وكان الذهب قد هبط أكثر من 3 % الأسبوع الماضي بفعل آمال بتقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية وعادة ما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب التي لا تدر عائداً.

وارتفعت حيازات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم «إس.بي.دي.آر جولد ترست» 0.8 % إلى 1082.44 طناً يوم الجمعة الماضي.

وصعد البلاديوم في المعاملات الفورية 3.5 % إلى 2578.00 دولاراً للأوقية، وكان سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 3440.76 دولاراً في السابع من مارس مدفوعاً بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج للمعدن. وارتفعت الفضة 0.64 % إلى 25.11 دولاراً بينما زاد البلاتين 6.1 % إلى 1038.40 دولاراً.

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