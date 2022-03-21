«ميرسك»: ارتفاع الوقود يزيد اضطرابات سلاسل التوريد

المصدر: كوبنهاجن - د ب أ

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أكدت شركة الشحن الدنماركية العملاقة «ميرسك» أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤثر على صناعة الشحن ويزيد من التأخير في سلاسل التوريد العالمية، والتي تشهد بالفعل اختناقات.

وقالت الشركة: «مع ارتفاع تكلفة الوقود، يمكن أن ترتفع تكلفة حركة البضائع وتتسبب في المزيد من التأخيرات والتراكمات للصناعات، مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات عبر سلاسل التوريد ويؤثر على سلاسة حركة الأعمال»، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وأضافت «ميرسك»: «سيتعين على سلاسل الإمدادات إدخال المزيد من المرونة على المسارات اللوجيستية، وخلق فرص بديلة من خلال الخيارات القريبة والبعيدة المحتملة، ومواكبة الاضطرابات المحلية والعالمية»

وكانت الشركة أبلغت العملاء أخيراً بأن ارتفاع إصابات كورونا في الصين يتسبب هو الآخر في اضطرابات في سلاسل الإمدادات.

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