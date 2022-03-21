بورصة موسكو تستأنف نشاطها تدريجياً مع تداول بالسندات الحكومية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت سوق الأسهم في موسكو التي علّقت عملها بعيد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل نحو شهر، عودة التداول بالسندات الحكومية اعتبارا من اليوم الإثنين، وذلك كخطوة أولى لاستئناف نشاطها بشكل تدريجي.

وأكد المتحدث باسم البورصة أندري بارغينكسي لوكالة فرانس برس، استئناف التداول بسندات الدين الفدرالية الصادرة عن الحكومة الروسية.

وكانت حاكمة المصرف المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أكدت الجمعة أن البنك سيقوم بشراء السندات الحكومية للحد من التذبذب في الأسواق.

وأبدى بارغينكسي أمله في أن تعاود البورصة التداول بالأسهم قريبا، بعد تعليق ذلك منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأوضح "كل شيء جاهز من الناحية التقنية، نأمل في أن يتم استئناف ذلك في مستقبل قريب".

وامتنعت السلطات الروسية حتى الآن عن استئناف نشاط البورصة بشكل كامل، وسط مخاوف من انهيار سوق الأسهم بسبب العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الدول الغربية على روسيا على خلفية غزوها لأراضي جارتها الشرقية.

وتراجعت قيمة الروبل الروسي لأدنى مستوياتها تاريخيا أمام العملات الصعبة منذ بدء الهجوم في 24 فبراير.

ورفع المصرف المركزي في 28 من الشهر معدلات الفوائد من 9,5% الى 20% لمواجهة تبعات العقوبات الاقتصادية ولجم الارتفاع في نسبة التضخم.

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