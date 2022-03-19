«بيتكوين» ترتفع قرب 42 ألف دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

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ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.5 %، إلى 41 ألفاً و970 دولاراً السبت في نيويورك، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وتقلبت أسعار «بيتكوين» بمتوسط بلغت نسبته 1.3 %، حيث يتم تداولها بين 41 ألفاً و542 دولاراً، و42 ألفاً و91 دولاراً. وانخفضت العملة المشفرة الأشهر في العالم، بنسبة 39 %، عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر الماضي، عند 68 ألفاً و992 دولاراً.

وأضافت عملة «بيتكوين» 8.4 % إلى قيمتها في الأسبوع الماضي، وتراجعت بنسبة 9.4 % حتى الآن هذا العام.

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