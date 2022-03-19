«إياتا»: تقدم إعادة فتح الحدود وتخفيف قيود السفر

المصدر: جنيف - البيان

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أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن ترحيبه بتزايد الجهود تجاه إعادة فتح الحدود وتخفيف قيود السفر، في ضوء تحول كوفيد 19 إلى مرض متوطن.

وكشفت دراسة أجراها الاتحاد الدولي للنقل الجوي حول قيود السفر في أكبر 50 سوقاً للسفر الجوي على مستوى العالم «والتي تشكل 88% من الطلب العالمي 2019 مُقاساً بإيرادات الركاب لكل كيلومتر» عن تزايد في معدلات الوصول المتاح للمسافرين الحاصلين على اللقاح موضحةً ارتفاع عدد أسواق السفر الجوي المفتوحة أمام المسافرين الحاصلين على اللقاح دون إجراءات الحجر الصحي أو متطلبات الفحص إلى 25 سوقاً «تمثل 38% من إجمالي الطلب العالمي 2019» من 18 سوقاً «تمثل 28% من الطلب العالمي 2019» في منتصف فبراير.

وأوضحت ارتفاع عدد الأسواق المفتوحة أمام المسافرين الحاصلين على اللقاح دون إجراءات الحجر الصحي إلى 38 سوقاً «تمثل 65% من إجمالي الطلب العالمي 2019» من 28 سوقاً «تمثل 50% من الطلب العالمي 2019» في منتصف فبراير.

وأظهرت دراسات «إياتا» حول المسافرين خلال الجائحة أن إجراءات الفحص والحجر الصحي بشكل خاص شكلت معوقات أساسية للسفر.

وتستمر آسيا بفرض القيود المتشددة المتعلقة بكوفيد 19 على السفر وسجلت أوروبا وشمال أمريكا ارتفاعاً في معدلات الحركة الدولية السنة الماضية وصل إلى 42% من أعلى معدلاتها عام 2019.

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