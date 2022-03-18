النفط يرتفع قرب 110 دولارات

المصدر: واشنطن - الوكالات

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عاودت أسعار النفط الصعود لتقترب من 110 دولارات للبرميل، أمس، وسط استمرار الصراع في أوكرانيا، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو المقبل 1.3 % لتصل إلى 108.5 دولارات للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.6% إلى 104.61 دولارات.

وسجل النفط قبل أسبوعين أعلى ارتفاع له خلال 14 عاماً عند 130 دولاراً للبرميل.

إلى ذلك قال مصدران من تكتل «أوبك+» إن امتثال التكتل بخفض الإنتاج ارتفع إلى 136 % في فبراير من 129 % في يناير.

ويشير مستوى الالتزام المرتفع إلى أن المجموعة تنتج أقل من المستهدف في وقت يواجه فيه عدة أعضاء صعوبة في زيادة الإنتاج مع تحرك «أوبك+» تدريجياً نحو التخلص من تخفيضات في الإنتاج.

وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع، إن إنتاج «أوبك+» يقل بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً عن الهدف المحدد لشهر مارس.

وطالبت عدة بلدان من كبار مستهلكي النفط، منها الولايات المتحدة، «أوبك+» بزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع، لا سيما في ظل توقعات بتراجع الإنتاج الروسي بسبب العقوبات الغربية.

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