«بيتكوين» دون 41 ألف دولار

المصدر: عواصم - وكالات

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انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية خلال التعاملات أمس لتتداول دون مستوى 41 ألف دولار، في ظل تقييم المستثمرين للإشارات المتضاربة بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وتراجعت العملة الافتراضية الشهر في العالم بنحو 0.4% إلى 40732.11 دولاراً خلال التعاملات، وفقًا لبيانات «كوين باس».

وانخفضت عملة الإيثريوم المشفرة بنسبة 0.7% عند 2808.8 دولارات، وتراجعت الريبل 0.43% إلى 78.96 سنتاً.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وقع الرئيس الأوكراني «فولوديمير زيلينسكي» مشروع قانون الأصول الافتراضية في البلاد والذي سيحدد الوضع القانوني للأصول الافتراضية وتصنيفها وملكيتها.

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