بريطانيا تُعلق التعاون الضريبي مع روسيا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت المملكة المتحدة أمس الخميس في بيان تعليق "تبادل وتقاسم المعلومات الضريبية مع روسيا وبيلاروسيا"، وذلك في إطار العقوبات المفروضة ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال البيان إن هذا الإعلان من جانب حكومة المملكة المتحدة "سيضمن أن المملكة المتحدة لن تزود نظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين معلومات قد تؤدي إلى زيادة الإيرادات أو عائدات الضرائب لروسيا".

وأوضحت الحكومة البريطانية أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ الخميس ويمثل "أحد الإجراءات المالية الكثيرة التي اتخذتها" السلطات البريطانية "لدعم أوكرانيا وإلحاق مصاعب اقتصادية" بالكرملين.

وفرضت بريطانيا الثلاثاء تعرفة جمركية إضافية بنسبة 35 في المئة على مجموعة كبيرة من الواردات الروسية، من الفودكا إلى الصلب، وحظّرت صادرات السلع الفاخرة من البلاد على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت وزارة التجارة الدولية "نريد أن نلحق أقصى قدر من الضرر بآلة حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مع تقليل التأثير على الشركات البريطانية".

وفرضت بريطانيا ودول غربية أخرى إجراءات عقابية صارمة على روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير.

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