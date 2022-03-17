كيم جونغ أون يزور مشروع بناء أعلى برج سكني في تاريخ كوريا الشمالية.. فيديو

المصدر: البيان

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زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مشروع تشييد أعلى مبنى سكني في تاريخ البلاد.

وتُظهر الصور المبنى، الذي يضم 80 طابقاً ويقبع وسط عدد من المباني السكنية الجديدة الأقل ارتفاعا تم بناؤها جميعاً بواسطة جنود الجيش الكوري الشمالي خلال العام الماضي.

وسيصبح البرج السكني عند اكتماله ثاني أعلى بناية في كوريا الشمالية بعد البناء الهرمي المعروف باسم "فندق ريوغيونغ"، الذي شُيد في ثمانينيات القرن الماضي كهيكل لم يتم يستكمل تجهيزه حتى الآن، بحسب "يورونيوز".

ويشكل المشروع استمراراً لنهج الدولة الشيوعية في افتتاح مشروعات ضخمة لإحياء ذكرى أحداث تاريخية مهمة.

وتستعد بيونغ يانغ للاحتفال الشهر المقبل بمرور 110 أعوام على مولد مؤسس كوريا الشمالية وجد الزعيم الحالي كيم إل سونغ.

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