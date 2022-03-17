هيونداي تنتج سيارة أيونيك 5 الكهربائية بالكامل في إندونيسيا

المصدر: يونهاب

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أعلنت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية أمس الأربعاء أنها ستنتج سيارة IONIQ 5 الكهربائية بالكامل في أول مصنع لها في جنوب شرق آسيا.

أكملت الشركة بناء المصنع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 150,000 وحدة سنويًا في مجمع ديلتاماس الصناعي بالقرب من سيكارانج، على بعد 40 كيلومترًا شرق جاكرتا، في ديسمبر.

وقالت الشركة في بيان إن هيونداي تخطط لاستثمار 1.55 مليار دولار في المصنع وزيادة طاقته الإنتاجية إلى 250 ألف وحدة، بينما لم تقدر إطارا زمنيا محددا.

قال رئيس مجموعة هيونداي موتور جونغ أوي-سون في حفل افتتاح المصنع في سيكارانج: "ستواصل هيونداي المساهمة في إنشاء النظام البيئي للمركبات الكهربائية في إندونيسيا بالتعاون مع مصنع البطاريات الذي نقوم بتطويره حاليًا".

تعمل هيونداي أيضًا مع إل جي لحلول الطاقة الرائدة في صناعة بطاريات السيارات في كوريا الجنوبية، لبناء مصنع لخلية البطاريات في كاراوانج، بإندونيسيا، بهدف بدء الإنتاج في عام 2024.

وقال البيان إن المصنع الإندونيسي ينتج بالفعل سيارة كريتا الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، وهي نموذج استراتيجي إقليمي.

وستساعد هيونداي الحكومة الإندونيسية في خططها لتحويل 130 ألف وحدة من المركبات العامة إلى سيارات كهربائية بحلول العام 2030.

وتمتلك هيونداي سبعة مصانع محلية -خمسة في أولسان وواحدا في أسان وواحدا في جيونجو- و11 مصنعًا بالخارج، بما يشمل أربعة في الصين وواحدا في كل من الولايات المتحدة وجمهورية التشيك وتركيا وروسيا والهند والبرازيل وإندونيسيا. وتبلغ سعتها الإجمالية 5.65 ملايين سيارة.

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