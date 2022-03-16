الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة ربع نقطة لأول مرة منذ 2018

المصدر: واشنطن أ ف ب

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أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2018، بربع نقطة، للسيطرة على ارتفاع التضخم، في أول زيادة للمعدل منذ بدء تفشي كوفيد.

وقالت «لجنة السوق المفتوح الفدرالية»، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا، ستتسبب «على الأرجح بضغط يؤدي إلى ازدياد التضخم، ويؤثر على النشاط الاقتصاد»، فيما أشارت إلى أن «زيادات متواصلة» في المعدل ستكون «مناسبة».

ورفع أعضاء اللجنة توقّعاتهم للتضخم في الولايات المتحدة للعام، إلى 4,2 في المئة، مقارنة بمعدل 2,6 سابقاً، وخفضوا تقديرات النمو إلى 2,8 %، مقارنة بـ 4,0 %.

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