اليابان تجرد روسيا من الوضع التجاري للدولة "الأكثر رعاية"

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكر رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا أن بلاده ستجرد روسيا من الوضع التجاري للدولة "الأكثر رعاية" وستحظر تصدير السلع الكمالية، ردا على غزو موسكو لأوكرانيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن كيشيدا قوله في مؤتمر صحفي في طوكيو إن اليابان ستوسع تجميدها للأصول الروسية.

وكانت اليابان قد أعلنت أمس عن المزيد من التفاصيل بشأن حظر صادراتها من أشباه الموصلات والآلات إلى روسيا، وهي خطوة من شأنها تعزيز تحالفها الأمني مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن وزارة التجارة اليابانية القول أمس الثلاثاء إن الحظر، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 18 مارس، سوف يطبق على نحو 270 نوعا مختلفا من الصادرات، من بينها الأسلحة التقليدية والكيميائية والبيولوجية والطاقة النووية والإلكترونيات والاتصالات.

يذكر أنه في عام 2021، شكلت الصادرات إلى روسيا نحو 1% من إجمالي مبيعات اليابان للخارج.

وشكلت قطع غيار السيارات والسيارات أكثر من نصف الصادرات إلى روسيا، فيما شكلت آلات البناء والتعدين 7ر6%.

وفي العام نفسه، شكلت الواردات من روسيا 8ر1% من إجمالي واردات اليابان. وشكلت واردات الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم أكثر من 60% من الواردات الروسية للسوق اليابانية.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز