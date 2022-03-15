نيتيكس ترتقي بمراكز أمازون للشحن حول العالم بوحدات التحكم مفتوحة المصدر

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة نيتيكس كونترول، المزوّد المتخصص لحلول المباني الذكية والتابعة لمجموعة سانجيف بهاتيا، عن حصول وحداتها المتطوّرة للتحكم مفتوحة المصدر على موافقة شركة أمازون الرائدة عالمياً في مجال التجزئة، في خطوةٍ ستساهم بتوسيع مدى انتشار نيتيكس والارتقاء بمراكز أمازون حول العالم من خلال تعزيز كفاءة المراكز ومبانيها وإدارة أصولها.

وتتيح هذه الموافقة لنيتيكس كونترول، والتي حصلت عليها عن طريق مجموعة سي بي آر إي للخدمات العقارية، فرصة تطوير أنظمة إدارة المباني الخاصة بـ 59 مركز شحن لأمازون في أرجاء أوروبا، بدءاً من فرنسا وألمانيا. وتتولى نيتيكس بذلك مسؤولية أنظمة إدارة المباني لهذه المراكز، من خلال ضمان تكاملها وارتباطها بكل سلاسة مع منصات إنترنت الأشياء والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في مستودعات ومكاتب الشركة المنتشرة بهذه المواقع.

وتأتي الموافقة العالمية من قبل أمازون عقب بروز مكانة نيتيكس كإحدى المزودين القلائل للأنظمة مفتوحة البروتوكول والمصدر، إلى جانب تثبيت تقنيات نيتيكس في أربعة مراكز لأمازون في الهند وواحد في جدة. كما نالت وحدات التحكم من نيتيكس موافقات مشابهة لتشغيلها في مراكز أمازون قيد الإنشاء حالياً في دبي والرياض ومصر. ونظراً للجودة العالية التي تقدمها نيتيكس إلى جانب شبكتها الواسعة للعمليات حول العالم، دعتها أمازون إلى توسيع نطاق الشراكة لتشمل أوروبا أيضاً.

وقال سانجيف بهاتيا، رئيس مجلس إدارة مجموعة سانجيف بهاتيا والرئيس التنفيذي لشركة نيتيكس جلوبال: «حصلنا على موافقة أمازون، إحدى أبرز الشركات الرائدة والشهيرة على مستوى العالم، بفضل القيمة المتعددة التي تقدمها وحداتنا للتحكم ذات البروتوكول المفتوح. ويعني ذلك أن تعاوننا مع أمازون لا يستند إلى الوعود بل يعتمد على المخرجات الإيجابية والمثبتة، ونتطلع قدماً لتوفير هذه المزايا الفريدة ضمن مراكز أمازون في أوروبا».

واستطاعت نيتيكس كونترول ترسيخ مكانتها الفريدة بفضل ربطها ما بين مجاليّ التكنولوجيا والعقارات، من خلال تطوير منهجية مفتوحة المصدر تعمل بنظام أندرويد ودمجها مع خدمات الصيانة وحلول إدارة المباني الشاملة، والتي تشمل نظم الإدارة المتكاملة للمباني الذكية ومنصة نيتيكس كونيكت. كما يتيح نظام نيتيكس للعملاء مرونةً أكثر بالعمل وتحقيق وفورات مالية كبيرة، حيث يساهم بتحسين العمليات والحدّ من الاعتماد على مصنّعي المعدات الأصلية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

وأطلقت نيتيكس، لتعزيز القيمة الفريدة لإطار العمل ذي البروتوكول المفتوح، برنامج الشركاء نيتيكس نوفوس الذي يسعى لإحداث نقلة نوعية وتعزيز كفاءة المباني القائمة في منطقة الشرق الأوسط وترشيد استهلاكها للطاقة، عوضاً عن الأنظمة القديمة متعددة الجهات البائعة التي تشغّلها، من خلال توظيف أفضل الممارسات والخبرات المستمدّة من تجاربها الناجحة. وتتيح نيتيكس مع برنامج الشركاء لأصحاب ومشغليّ المباني القديمة فرصةً مميزة لتحقيق وفورات كبيرة في الموارد واستهلاك الطاقة والقوى العاملة، إلى جانب تعزيز كفاءة العمليات والموثوقية ودورة حياة الأصول المتصلة.

وتؤكد موافقة أمازون، إحدى أكبر وأسرع الشركات نمواً في العالم مع استثمارات بمليارات الدولارات في مجالات التجارة الالكترونية والخدمات اللوجستية وتوصيل الخدمات، تفوّق التكنولوجيا المتقدمة من شركة نيتيكس وحلولها الموثوقة وشبكة عملياتها الواسعة حول العالم. وأضاف سانجيف: «استطعنا ترسيخ موقعنا المميز كشركة رائدة تقدم منظومة شاملة من المعدات والبرامج وحلول إنترنت الأشياء، مع دعم عملائنا لتحقيق وفورات مالية فورية وضخمة، في ظلّ تزايد عدد مزوديّ الحلول الجزئية المعتمدة على البرمجيات فقط في مجال تكنولوجيا العقارات. واستطعنا تخفيض النفقات التشغيلية إلى أكثر من النصف بحسب العديد من دراسات الحالة، لذا نفتخر بجهودنا المثمرة في البحث والتطوير وسعينا الدائم للارتقاء بخدماتنا المقدمة، حيث نجحنا بنيل الموافقة من شركة أمازون العملاقة عالمياً، كما نثق بقدرتنا على مواصلة التقدم وتجاوز جميع التوقعات».

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