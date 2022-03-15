النفط يهبط 8 دولارات والبلاديوم يهوي 16 %

المصدر: (لندن - رويترز)

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هبطت أسعار النفط أكثر من 8 دولارات للبرميل، أثناء التعاملات أمس، بينما يعلق المستثمرون آمالهم على جهود دبلوماسية بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء حربهما، في حين أثارت قفزة في الإصابات بكوفيد 19 في الصين، ذعراً في الأسواق. وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت، لأقرب استحقاق 8.19 دولارات، أو 7.28 % إلى 104.49 دولارات للبرميل، خلال التعاملات، وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 8.74 دولارات أو 8.02 % إلى 100.65 دولار.

وهوى البلاديوم أكثر من 16 % أثناء التعاملات، أمس، مع انحسار مخاوف الإمدادات. وانخفض الذهب أيضاً أكثر من 1% وتراجع البلاديوم 16.35 % إلى 2353.60 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات.

وهبط البلاتين 4.39 إلى 1032.20 دولاراً . وانخفض الذهب 1.5 % إلى 1955.70 دولاراً.

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