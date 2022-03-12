«إنسيتو بيولوجيكس» الأمريكية تنضم إلى «In5»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «إنسيتو بيولوجيكس»، وهي شركة أمريكية مقرّها في أوكدايل في ولاية مينيسوتا، انضمامها إلى حاضنة الأعمال (in5)، المتخصصة في تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والتصميم والإعلام، وتهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار القوي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تسهيل وصول المستثمرين إلى الشركات الناشئة المدرجة ضمن منظومتها، وقد توّلت (In5) دعم أكثر من 500 شركة منذ إنشائها.

وقال كيفن باسيت، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إنسيتو بيولوجيكس»: «ستسهم هذه الشراكة بدعم مساعي شركة «إنسيتو بيولوجيكس» لتعزيز قدرتنا على إجراء الدراسات الاستقصائية والسريرية على الصعيد الدولي، فضلاً عن تأمين التمويل اللازم وبناء شراكات مهمة في المنطقة».

وإلى جانب مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022 الذي عُقد الشهر الماضي، ستنضم «إنسيتو بيلوجيكس» أيضاً إلى الفعالية المقبلة، التي تستضيفها منصة «أدفانس هيلث» للتواصل الشبكي حول الرعاية الصحية، تحت عنوان «مستقبل البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة»- باعتبارها أول شريك في مجال الرعاية الصحية لحاضنة الأعمال (In5).

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