بعد ارتفاع أسعاره .. ما هي أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم؟

المصدر: البيان

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أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار القمح، مقتربة من المستويات القياسية التي سجلتها في عام 2008، وسط توقعات بأن تتجاوزها في الأيام المقبلة.

ومع تصاعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وزيادة الطلب على القمح، نشر موقع سكاي نيوز عربية أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم .

ووفق موقع SPGLBAL، جاءت روسيا في صدارة الدول المصدرة لمحصول القمح في العالم في 2020 -2022 بـ 37.3 مليون طن.

وحلت الولايات المتحدة في المركز الثاني بـ 26.1 مليون طن، وبالمقدار نفسه صدرت الجارة الشمالية كندا تأتي في المركز الثالث.

وجاءت فرنسا في المركز الرابع بـ 19.8 مليون طن، وفي المركز الخامس حلت أوكرانيا بـ 18.1 مليون طن.

المركز السادس كان من نصيب أستراليا بـ 10.4 ملايين طن، فيما حلت الأرجنتين في المركز السابع بـ 10.2 ملايين طن.

واحتلت ألمانيا المركز الثامن في قائمة أكثر المصدرين لمحصول القمح بـ 9.3 ملايين طن، وفي المركز التاسع حلت كازاخستان بـ 5.1 ملايين طن.

وكان المركز العاشر لأكبر مصدري القمح من نصيب بولندا بـ4.6 ملايين طن.

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