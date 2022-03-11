النفط يصعد بدعم مخاوف الإمدادات

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بدعم استمرار المخاوف من تعطل إمدادات النفط والمنتجات النفطية الروسية، لكنها تتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية لها منذ نوفمبر الماضي بعد أسبوع آخر حافل بالتقلبات.

ارتفعت أسعار النفط بعد غزو روسيا لأوكرانيا ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، لكنها تراجعت قليلاً هذا الأسبوع على أمل أن تعمل بعض الدول المنتجة على زيادة المعروض.

لكن المخاوف بشأن تصعيد الحظر على النفط الروسي استمرت وصارت محط تركيز من جديد اليوم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.86 دولار بما يعادل 2.6 % إلى 112.19 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1016 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.71 دولار أو 2.6 % إلى 108.73 دولارات للبرميل.

وخام برنت في طريقه لهبوط أسبوعي بنسبة 5.4 % بعد أن بلغ 139.13 دولاراً يوم الاثنين.

ويتجه الخام الأمريكي لانخفاض أسبوعي 6.2 بالمئة بعد أن لامس مستوى مرتفعاً عند 130.50 دولاراً يوم الاثنين. وكانت آخر مرة يشهد فيها العقدان مثل تلك المستويات في 2008.

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