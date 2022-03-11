«بيتكوين» ترتفع وتتداول عند 40 ألف دولار

المصدر: لندن - الوكالات

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تحولت «بيتكوين» الرقمية للارتفاع خلال تعاملات الجمعة لتتداول عند 40 ألف دولار، مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وبيانات التضخم الأمريكية المرتفعة.

وارتفعت «بيتكوين» بنسبة 0.9% إلى 400113.6 دولاراً، في تمام الساعة 03:42 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات «كوين باس».

كما ارتفعت الإيثريوم بنسبة 1.5% عند 2658.45 دولاراً، والريبل 1.15% إلى 74.74 سنتاً.

وبلغ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة 7.9% خلال فبراير، وهو المستوى الأعلى منذ يناير 1982، مع ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الطاقة.

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