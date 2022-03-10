الذهب يرتفع مع متابعة المستثمرين المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعزز الذهب، الخميس، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة؛ إذ استمرت المخاوف بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية بعد عدم إحراز أي تقدم في المحادثات بين الجانبين، في حين من المرجح أيضاً أن تؤثر بيانات التضخم الأمريكية المهمة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1،996.09 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1047 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض 3 % الأربعاء.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 2،002.40 دولاراً.

وأدى الإقبال على الأصول الآمنة في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب الأزمة الأوكرانية إلى دفع أسعار الذهب إلى قرب المستويات القياسية التي سجلتها في أغسطس 2020.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم في أحدث معاملات 0.4 بالمئة إلى 2926.54 دولاراً للأوقية. وسجل المعدن مستوى قياسياً عند 3440.76 دولاراً يوم الاثنين، مدفوعاً بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 25.80 دولاراً للأوقية، بينما زاد البلاتين 1.1 % إلى 1087.32 دولاراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز