النفط مضطرب والغرب يشبه أزمة الطاقة بصدمة 1973

المصدر: عواصم – وكالات

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تراجعت أسعار النفط صوب 125 دولاراً للبرميل في تعاملات مضطربة أمس بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمس: إن أزمة الطاقة الحالية المترافقة مع ارتفاع كبير في الأسعار «شبيهة بحدتها بالصدمة النفطية في العام 1973». وأوضح أن خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حصل خلال كوفيد 19 «ستغذي ارتفاع الأسعار»، وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعاً ملحوظاً منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير، فيما أعلنت الولايات المتحدة حظر واردات النفط والغاز الروسيين.

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