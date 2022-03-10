أمريكا تعمل على إطلاق دولار رقمي

المصدر: واشنطن- أ ف ب

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أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، مشروع دولار رقمي، في إطار جهود واسعة النطاق لفرض ضوابط على قطاع العملات المشفرة، على ما أعلن البيت الأبيض، أمس. وجاء في بيان أن بايدن وقع مرسوماً يطلب فيه من إدارته «إيلاء أهمية قصوى للبحث والتطوير، بغية التوصل إلى عملة رقمية للمصرف المركزي» في الولايات المتحدة، التي تهيمن عملتها على قطاع المال في العالم.

وشدد مسؤول كبير في البيت الأبيض، طالباً عدم الكشف عن اسمه «يجب أن نتوخى الدقة في تحليلنا، لأن تأثير اعتماد دولار رقمي، سيكون عميقاً جداً في البلاد التي تعتبر عملتها عملة الاحتياط الرئيسة في العالم».

وقال البيت الأبيض إن أكثر من 100 دولة، تدرس إمكان إطلاق عملة رقمية.

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