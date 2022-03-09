سياسات البنوك المركزية ستقود الاقتصادات العالمية في عام 2022

المصدر: البيان

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ان عام 2021 حقًا عامًا مليئًا بالحيوية حيث بدأ العام مع التوقعات المتفائلةبانتهاء أسوأ ما في جائحة كوفيد 19، خاصة مع انتشار اللقاحات واكتساب الانتعاش الاقتصادي زخمًا، ولكن أدى وصول متحور دلتا في منتصف العام إلى ضربة قوية تم تسديدها للسياسة النقدية في السوق.



ولكن على الرغم من ظهور متحور دلتا ظهر الانتعاش الاقتصادي أيضًا ومعه تسارع مستويات التضخم، في البداية، تم رفض ارتفاع الأسعار باعتباره ظاهرة انتقالية ومؤقتة من قبل محافظي البنوك المركزية، ويبدو الآن أن ارتفاع الأسعار أكثر هيكلية.

وأصبح التضخم هو الموضوع الرئيسي للعديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم في عام 2021، وقد بدأت العديد من البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية وتعهدهم بمواصلة الاستمرار في التشديد والبدء في دورة رفع أسعار الفائدة خلال عام 2022.

ومع ذلك، فإن القصة ليست موحدة فهناك العديد من البنوك المركزية الرئيسية التي ستستمر في سياسة نقدية سهلة لدعم النمو الاقتصادي وبالتالي دعم عملتها الوطنية في سوق تداول العملات الأجنبية ما لا يثير الدهشة أن معظم البنوك المركزية التي تفكر في التمسك بسياسة سهلة موجودة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي المنطقة التي شهدت اقتصادها معاناة من متحور دلتا.

من المقرر أن تنفق البنوك المركزية العالمية عام 2022 بشكل متباين، حيث يتعامل البعض مع خطر التضخم بينما يواصل البعض الآخر التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي.

سوء الفهم بشأن التضخم

في العديد من الدول الصناعية المتقدمة ارتفع معدل التضخم الرئيسي بحلول نهاية عام 2021 إلى أعلى مستوى له منذ عقدين، حيث بلغ المعدل السنوي في الولايات المتحدة 7% مع نهاية عام 2021، و 5% في منطقة اليورو في شهر ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، فإن الانتعاش في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2021 بعد الركود الأولي للوباء أفسح المجال بطبيعة الحال أمام وتيرة نمو أبطأ، وهذا يتماشى مع الاتجاهات الحالية بعد أن عادت الاقتصادات الكبرىلمستويات إنتاجها قبل انتشار الوباء أو اقتربت من تلك المستويات، هذا المزيج من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار الذي يُطلق عليه غالبًا "التضخم المصحوب بالركود" يكون ضارًا إذا استمر.

يمكن تفسير ارتفاع الأسعار إلى حد كبير على أنها مشكلة عدم قدرة الموردين على توفير سلع كافية لتلبية انتعاش طلب المستهلك، وكان أحد التطورات الرئيسية التي اتضحت بحلول نهاية عام 2021 هو أن المعروض من السلع المصنعة قد تعافت بما يكفي لتصحيح هذا الخلل التضخمي.

لقد نجحت الصين في المنافسة في ذلك، جنبًا إلى جنب مع قوى التصنيع الآسيوية الأخرى، في نوفمبر 2021 ارتفعت مخزونات التصنيع في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان بنسبة تتراوح بين 20% و 30% عن الشهر السابق، بشكل أكثر عمومية في ديسمبر كان الناتج الصناعي العالمي أعلى بنسبة 12% عن العام السابق، بعد أن أظهر انكماشًا سنويًا بنسبة 5% مؤخرًا في سبتمبر.

لا يشير هذا إلى أن خطر التضخم المصحوب بالركود سينحسر فحسب، بل يشير أيضًا إلى أن "دوامة أسعار الأجور" المميزة لأي حلقة تضخمية خطيرة أمر غير مرجح على نحو متزايد، هذا هو المكان الذي يكون فيه العمال قادرين على المطالبة بأجور أعلى وأعلى لجعل التكلفة المتزايدة العيش بأسعار معقولة، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار.

أبعاد البنوك المركزية

ويترتب على ذلك أن البنوك المركزية الكبرى قد تخطئ في الذهاب بعيداً في نيتها المعلنة لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، قاد بنك إنجلترا الطريق بإعلانه عن أول رفع لسعر الفائدة بعد الوباء في ديسمبر ورفع ثاني في شهر يناير.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الأسواق المالية تقوم بتسعير أول رفع لسعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، وهو نفس الشهر الذي تهدف فيه إلى التوقف عن شراء السندات والأصول المالية الأخرى كجزء من برنامج التيسير الكمي (QE) لدعم الاقتصاد، حتى أن البنك المركزي الأوروبي الأكثر تشاؤمًا أعلن مؤخرًا عن تقليص برنامج التيسير الكمي، على الرغم من عدم وجود خطط لرفع أسعار الفائدة هذا العام.

يعتقد العديد من المعلقين أن هذه التحركات ليست كافية، وهم يجادلون بأنه نظرًا للتهديد المستمر بالتضخم، يجب على البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة وتفريغ الأصول المشتراة بموجب برامج التيسير الكمي، وهو ما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يبدأ في القيام به بحلول منتصف هذا العام.

تكمن الصعوبة التي تواجه البنوك المركزية في أن الأسعار يمكن أن تستمر في الارتفاع بالتأكيد لبعض الوقت، على سبيل المثال: عندما تنحسر موجة أوميكرون يجب أن يتعافى الطلب على خدمات مثل المطاعم أو السفر، ومع ذلك، لا يزال جانب العرض في العديد من هذه الصناعات يعاني من بعض الندوبالعميقة، حيث تم إغلاق العديد من شركات الخدمات أثناء الوباءوقد يستغرق الأمر وقتًا لزيادة رأس المال العامل.

السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية خلال 2022

البنك الإحتياطي الفيدرالي

تحول البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى لهجة متشددة منذ منتصف يونيو، على الرغم من أن أجزاء كبيرة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ كانت تكافح مع طفرة كوفيد 19، في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 16 يونيو قام البنك بمراجعة مخططه النقطي أو الرسم البياني الذي يشير إلى مساره لأسعار الفائدة.

أظهرمخطط النقطة الجديدة أن مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون زيادتين في الأسعار بحلول نهاية عام 2023، مما يشير إلى اقتصاد أمريكي أقوى، مع استمرار ارتفاع التضخم أعطى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر إشارة واضحة بأن رفع سعر الفائدة في النصف الثاني من عام 2022 يبدو أمرًا لا مفر منه، ولكن في اجتماع يناير تعهد البنك بانهاء برنامجه التحفيزي مع نهاية مارس ورفع سعر الفائدة.

بنك انجلترا

فاجأ بنك إنجلترا الأسواق برفع سعر الفائدة في الأسبوع الثاني من ديسمبر وقام برفعها مرة ثانية في اجتماع يناير، ومع ذلك، من غير المرجح أن تكون هذه نهاية دورة رفع الأسعار ويتوقع الخبراء رفعًا إضافيًا في منتصف عام 2022.

تعتقد الأسواق أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى الارتفاع بسرعة خلال هذا العام، وأن سعر الفائدة البنكي سيصل إلى 1% بحلول أواخر 2022، ما زلنا البعض يشك في أن هذا التقدير مبالغ فيه، بينما يتوقع آخرين ارتفاعين (أو ثلاثة على الأكثر) خلال هذا العام.

البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الاسترالي

في حين أن البنوك المركزية السابقة متأكدة إلى حد ما من أنها ستقوم برفع أسعار الفائدة في عام 2022، هناك اثنان آخران يقاومان منعطفًا متشددًا على الرغم من توقعات السوق هما بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) والبنك المركزي الأوروبي (ECB).

وفقًا لأحد خبراء السوق لا يزال البنك الاحتياطي الأسترالي في طريقه لرفع أسعار الفائدة في أوائل عام 2023 وهي النتيجة الأكثر ترجيحًا، وقال إنه من غير المرجح أن يتحول البنك إلى موقف أكثر تشاؤمًا، وعلى الرغم من ذلك إلا إنه لا يستبعدرفع سعر الفائدة في أواخر عام 2022.

وبالمثل، في حين قاوم البنك المركزي الأوروبي منعطفًا متشددًا تمامًا حتى الآن، فإن اللهجة تتغير تدريجيًا، من احتمالات الرفض الصريح لرفع سعر الفائدة في 2022 في نوفمبر، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاغارد" في ديسمبر إن رفع سعر الفائدة في 2022 غير مرجح لكن البنك مستعد "للتصرف إذا لزم الأمر".

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