الذهب بأعلى مستوى وسعر قياسي للبنزين في أمريكا

المصدر: عواصم – وكالات

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شهدت أسعار الذهب أمس ارتفاعاً حاداً، إذ جاوز سعر أونصة الذهب 2020 دولاراً لأول مرة منذ أغسطس 2020.

وارتفعت العقود الآجلة لسعر الأونصة تسليم أبريل بنسبة 1.9% لتصل إلى 2070 دولاراً، لكنها تراجعت عقب ذلك إلى مستوى 2013 دولاراً مقلصة المكاسب إلى أقل من 1%، فيما تشهد الأسعار الفورية لأونصة الذهب ارتفاعاً بنسبة 0.75% لتصل إلى 2013.1 دولاراً لكنها تراجعت عقب ذلك إلى مستوى 2005.85 دولارات مقلصة المكاسب إلى 0.39%.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي في التعاملات المبكرة لبورصة نيويورك للسلع إلى أكثر من 121 دولاراً للبرميل بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ 2008. ومازالت الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر على أسواق السلع في العالم بدءاً من القمح وحتى النيكل والغاز الطبيعي، حيث ارتفعت الأسعار، مما يهدد الاقتصاد العالمي بموجة تضخم قوية.

وسجل سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة ارتفاعاً قياسياً، حيث وصل إلى 4.14 دولارات.

ووفقاً لبيانات ذكرتها شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية أمس، فإن سعر البنزين تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 4.11 دولارات للجالون، والذي سُجل في يوليو من عام 2008.

ووفقاً لشركة خدمة معلومات أسعار النفط، التي تجمع الأسعار لجمعية السيارات الأمريكية، لم يسبق أن دفع السائقون الأمريكيون هذا المبلغ أبداً مقابل البنزين.

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