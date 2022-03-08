اليابان تجمد أصول 32 شخصا من روسيا وروسيا البيضاء

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء أنها جمدت أصول 32 آخرين من المسؤولين والنخبة من روسيا وروسيا البيضاء.

وقالت الوزارة إن اليابان تحظر أيضا تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا والمواد ذات الأغراض العامة إلى روسيا البيضاء والتي يمكن أن يستخدمها جيشها.

من جهة أخرى تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 33ر81 نقطة أو ما يعادل 32ر0% ليصل إلى 08ر25140 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 37ر9 نقطة، أو52ر0%، ليصل إلى 66ر1784 نقطة.

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