الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

المصدر: وام

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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية تداولاتها على انخفاض، مع نهاية تعاملات أمس.

وأنهى مؤشر "داو جونز" الصناعي القياسي جلسة التعاملات، متراجعاً بمقدار 795.24 نقطة، أو ما يعادل 2.37 بالمئة، ليصل إلى 32819.56 نقطة، فيما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً، 128.65 نقطة، أو ما يعادل 2.97 بالمئة، ليغلق عند 4200.22 نقطة، في حين انخفض مؤشر "ناسداك" المجمع لأسهم التكنولوجيا 476.76 نقطة، أو ما يعادل 3.58 بالمئة، ليصل إلى 12836.68 نقطة.

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