روسيا تحذر من عواقب كارثية على سوق النفط

المصدر: أ ف ب

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حذرت روسيا، اليوم، من عواقب كارثية على سوق النفط العالمية في حال فرض حظر على صادراتها النفطية، في وقت يبحث الغربيون عقوبات إضافية على موسكو لشنِّها هجوماً عسكرياً على أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف الطاقة، ألكسندر نوفاك، إنه "من الواضح تماماً أن رفض شراء النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية على السوق العالمية".

وأضاف أنه "لن يكون من الممكن التكهّن بارتفاع الأسعار التي قد تصل إلى أكثر من 300 دولار للبرميل، بل ربما أكثر"، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية.

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