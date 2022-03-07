أسعار الغاز في أوروبا ترتفع لمستوى قياسي جديد

المصدر: وكالات

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ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم الاثنين ليسجل مستوى قياسيا جديدا، بضغط من إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس فرض قيود على واردات النفط الروسي، الأمر الذي يزيد المخاوف بشأن الإمدادات في جميع أسواق الطاقة.

وقفز سعر الغاز الهولندي القياسي الأوروبي، تسليم الشهر القادم، بنسبة 17% مسجلا سعرا غير مسبوق عند 225 يورو للميجاواط الساعة.

وبذلك تواصل أسعار الغاز الارتفاعات التي بدأتها مع الغزو الروسي لأوكرانيا، وما أعقب هذا من عقوبات دولية استهدفت موسكو وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع حول العالم.

كما ارتفعت أسعار النفط الخام متجاوزة 139 دولارا للبرميل في لندن اليوم الاثنين.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الغاز الروسي، والتي تمثل نحو ثلث الطلب في أوروبا، غير مشمولة بالعقوبات في الوقت الراهن.

ورغم أن ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا لا يزال مستقرا، فإن التجار يتأهبون لأية اضطرابات محتملة.

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