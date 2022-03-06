"فيزا" و"ماستركارد" تُعلقان عملياتهما في روسيا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت شركتا الدفع بالبطاقات فيزا وماستركارد السبت أنهما ستعلقان عملياتهما في روسيا، لتنضما بذلك إلى عدد متزايد من الشركات الأمريكية الكبرى التي علّقت أعمالها في روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت ماستركارد إنه "نظرا إلى الطبيعة غير المسبوقة للنزاع الحالي والبيئة الاقتصادية المضطربة" قررت "تعليق خدمات شبكتنا في روسيا".

من جهتها، قالت فيزا إنها "ستعمل مع زبائنها وشركائها داخل روسيا لوقف جميع معاملات فيزا خلال الأيام المقبلة".

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